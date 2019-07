Santander Totta aumenta lucros em 4,6 por cento para 275,9 milhões no primeiro semestre

O Santander Totta registou lucros de 275,9 milhões de euros no primeiro semestre de 2019, um aumento de 4,6 por cento face aos 263,6 milhões de euros registados no mesmo período de 2018, divulgou hoje o banco.

O produto bancário do banco aumentou 7,5 por cento no semestre para 708,1 milhões de euros, “beneficiando da evolução positiva das comissões, da atividade de seguros, e de resultados em operações financeiras”, de acordo com o comunicado do banco liderado por Pedro Castro e Almeida.

Já a margem financeira diminuiu 3,4 por cento para 430,4 no primeiro semestre de 2019, depois dos 445,5 milhões de euros no mesmo período de 2018.