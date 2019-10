Lucro do Santander Totta sobe 1,5 por cento para 390,6 milhões até setembro

O lucro do Santander Totta subiu 1,5 por cento até setembro deste ano para 390,6 milhões de euros, um aumento face aos 385 milhões registados no mesmo período do ano passado, divulgou hoje o banco.

De acordo com os dados da instituição liderada por Pedro Castro e Almeida, o produto bancário aumentou 3,9 por cento, “em resultado da evolução positiva das comissões, da atividade de seguros e de resultados em operações financeiras”.

“A par do crescimento do resultado líquido e respetivo produto bancário, os números dos primeiros três trimestres do ano colocam em destaque a variação positiva dos recursos, que registaram um incremento superior a 5 por cento no período em análise, face ao período homólogo”, pode ainda ler-se no comunicado do banco.