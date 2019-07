Motociclismo Diogo Vieira soma e segue em Mação Por

Diogo Vieira prosseguiu em Mação o que tinha feito em Fafe, naquela que foi a segunda prova do Campeonato Nacional de Super Enduro Lighthouse.

No sábado à noite o piloto nortenho esteve imparável no evento do MAC TT, já que em todas três corridas e na Super Pole bateu Diogo Ventura, que fez a sua estreia no campeonato deste ano.

Atrás de Vieira e Ventura, Paulo Esteves foi terceiro, subindo ao pódio. Filipe Oliveira e Tomás Clemente completaram o top cinco, mas no campeonato estão logo atrás do líder Diogo Vieira.

No Troféu Open o vencedor da primeira prova, Ricardo Damil, foi o grande ausente, e Carlo Burés aproveitou e subiu ao lugar mais alto do pódio, passando também a ser o comandante da classificação geral, à frente de Gonçalo Sobrosa, que foi segundo em Mação, diante de Rui Marinho e Bernardo Vots.

A próxima do campeonato vai levar os pilotos até Portalegre, uma nova paragem para a competição, que irá estrear um novo traçado concebido pelo Grupo Motard Novo Milénio, também a estrear-se na organização de um evento do campeonato de Super Enduro.