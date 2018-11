A Rússia vai organizar o campeonato do mundo de voleibol de 2022, anunciou hoje, o presidente da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), Ary Graça, no 36.º Congresso do organismo, em Cancún, no México.

“Estamos muito contentes ao fazer uma parceria com a Rússia para o mundial de voleibol masculino de 2022. Não temos dúvidas de que a Rússia vai realizar um evento de nível mundial, no qual a FIVB vai apresentar as mais recentes tecnologias de entretenimento aos adeptos”, revelou o presidente.

Este será o primeiro evento desportivo organizado em solo russo desde que o caso de doping institucionalizado no país, revelado no final de 2015.

“O voleibol tem crescido significativamente na Rússia nos últimos anos, em parte devido ao sucesso da seleção nacional. Nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, a Rússia conquistou a medalha de ouro. Em 2018, a Rússia venceu a Liga das Nações e chegou à última semana do campeonato mundial na Bulgária e na Itália. A FIVB concluiu por unanimidade que a candidatura da Rússia foi a melhor para o desenvolvimento global do voleibol”, justificou a FIVB.

O Presidente da Comissão de Atletas da FIVB, Gilberto Amauri de Godoy Filho, explicou que a decisão da escolha da Rússia é um “grande passo para o desenvolvimento do voleibol”.

A Rússia venceu por seis vezes o campeonato do mundo de voleibol, como herdeira nos resultados da União Soviética, que organizou a prova em 1952 e 1962.

Este ano, pela primeira vez na história, dois países em conjunto foram as sedes da prova, a Bulgária e a Itália.

A Polónia venceu ao Brasil por 3-0, na final, e tornou-se bicampeã mundial em 30 de setembro.