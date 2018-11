Motores Rui Madeira no Rali das Camélias para recordar velhos tempos Por

Rui Madeira vai estar à partida do Rali das Camélias, prova emblemática da história dos ralis nacionais, que este ano está de regresso às estradas de Cascais, Sintra e Mafra.

O Campeão do Mundo de Ralis Produção de 1995 vai participar ao volante de um Mitsubishi Lancer Evo IX, tendo a seu lado um navegador muito especial, um amigo de longa data, Miguel Duarte.

“Esta participação tem um lado simbólico grande. É um rali mítico, às portas de Lisboa, com classificativas lendárias, de que a especial de Sintra é o melhor exemplo. Só por isso não podia faltar, mas há mais razões”, explica o piloto de Almada.

Rui Madeira recorda que a sua presença no Rali das Camélias no passado até nem foi assídua. O que não quer dizer que não conheça o terreno onde é disputada a prova: “Só participei neste rali uma única vez, em 1991, então inserido no Troféu Citroën AX Sport. Mas, na segunda metade da década de 80, foram muitas as vezes em que passei nessas estradas. O sonho em ser piloto não passava de uma utopia, mas eu divertia-me imenso na zona, ao volante de um Mini 1000, com a companhia de um amigo de infância, incansável a tirar e a corrigir notas”.

Conhecido por ‘Miguel do Dia a Dia’, o amigo que o piloto de Almada vai levar a bordo do seu Mitsubishi, concretiza um velho sonho: “Algum dia tinha de ser”, reconhece o conhecido empresário de catering. “Vamos divertir-nos imenso, mas quem conhece o ‘Pé de Gesso’ (expressão com que Rui Madeira é conhecido entre os amigos) sabe que ele vai querer andar… a fundo! Mas há uma vitória que ele já conquistou: ter conseguido arranjar uma ‘bacquet’ para o meu tamanho”.

Para além deste ‘detalhe’ a bordo, o piloto de Almada diz que a participação é uma espécie de homenagem a “aventuras” do passado, sendo que há muito estava prometida esta ‘viagem no tempo’… só que agora de capacetes, luvas e com umas dezenas de quilos a mais de lastro”. O que, entre risos, refere ser “um enorme desafio para a afinação do Mitsubishi”.

Em termos competitivos, o Rallye das Camélias disputa-se no próximo dia 1 de dezembro, em piso de asfalto, num percurso total de 215,85 km, dos quais 69,20 km disputados ao cronómetro, ao longo de sete provas especiais de classificação.