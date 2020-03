Motores Rui Madeira com época desafiante Por

Rui Madeira vai ter presença assídua na estrada, ao montar um projeto assente em várias participações, em Portugal e além-frontreiras,

O piloto de Almada, que em 1995 conquistou a Taça FIA de Grupo N e o primeiro triunfo português no Campeonato do Mundo de Ralis, vai continuar a apostar no Mitsubishi Lancer.

São cinco as provas internacuionais onde Rui Madeira vai alinhar este ano tendo o mesmo navegador de então, o experientíssimo Nuno Rodrigues da Silva. Uma forma de “comemorar da melhor forma os 30 anos de carreira”, assume. E sublinha: “Faz todo o sentido que uma efeméride como esta seja vivida em provas emblemáticas e onde eu possa representar com todo o orgulho Portugal e todos os meus patrocinadores e parceiros”.

O arranque simbólico dá-se em pleno Fórum Almada, pois até 12 de março, o Mitsubishi Lancer ‘mundialista’ vai estar exposto e Rui Madeira estará diariamente para conviver com os milhares de visitantes que, diariamente, acorrem ao Fórum Almada. Amanhã, sexta-feira, será dia para uma sessão de autógrafos.

Para este novo projeto foi essencial para o piloto de Almada o apoio dos patrocinadores, nomeadamente por parte da Altice Portuagl através do apoio da MEO, para além da “continuação de marcas que marcaram” a sua carreira. Ficando desde já em aberto a possibilidade de “participar em outras provas e não desisti ainda de poder fazer um rali ou dois, aos comandos de um R5”.

Convém recordar que em 2019 Rui Madeira participou no R5 Challenge da edição 2019 do leiria Sobre Rodas. Então aos comandos de um Ford Fiesta R5 da Lizdrive, sendo terceiro, logo atrás de Pedro Meireles e Ricardo Teodósio. E o piloto vê “com muitos bons olhos poder voltar a este fantástico evento”.

Para já no programa estão previstas a participação no Rally da Madeira Legend, 16 a 18 de abril, no Rally de Hoznayo (Espanha), 28 a 30 de maio; no Eifel Rallye Festival (Alemanha), 23 a 25 de julho; no Alsace Rally Festival (França), 21 a 23 de agosto; e no Rally Spirit, no norte do país a 7 a 9 de novembro.

