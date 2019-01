Desporto Rúben Ribeiro volta ao ativo e assina pelo Al Ain Por

O futebolista português Rúben Ribeiro vai jogar no Al Ain, campeão em título da Liga dos Emirados Árabes Unidos, voltando ao ativo após rescindir com o Sporting no verão, anunciou hoje o clube.

Ribeiro, de 31 anos, foi hoje inscrito, anunciou o terceiro classificado do campeonato através da rede social Twitter, voltando ao futebol após estar sem clube desde que rescindiu com o Sporting, na sequência do ataque à Academia do emblema leonino.

O médio ofensivo cumpriu 18 jogos pelos ‘leões’ desde que chegou ao clube, em janeiro de 2018, proveniente do Rio Ave, e vai jogar pela primeira vez fora de Portugal, depois de se ter formado no Leixões, primeiro clube como profissional, além de Beira-Mar, Penafiel, Paços de Ferreira, Gil Vicente e Boavista.