Resultados da Apple e da Boeing animam Wall Street

Resultados sólidos da Boeing e da Apple impulsionavam hoje a bolsa nova-iorquina, que seguia em alta no início da sessão.

O índice Dow Jones subia 0,93 por cento para 24.808,89 pontos e o Nasdaq somava 0,75 por cento para 7.080,78 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,56 por cento e estava em 2.654,90 pontos.

A Apple subia 4,8 por cento após ter anunciado resultados que não foram tão maus como era esperado pelos analistas.

A tecnológica anunciou na terça-feira após o encerramento do mercado lucros de 19,965 mil milhões de dólares, no último trimestre de 2018, menos 0,5 por cento do que no mesmo período do ano anterior.

Hoje, a aeronáutica Boeing informou que no quarto trimestre registou lucros de 3.424 milhões de dólares, 3 por cento mais do que período homólogo.

A companhia, com sede em Chicago, encerrou o ano com um lucro por ação de 17,85 dólares, face aos 13,85 dólares do ano anterior, e as receitas subiram 8 por cento em relação a 2017, superando pela primeira vez os 100.000 milhões de dólares (101.127 milhões de dólares).

Os investidores seguem também atentos ao recomeço hoje em Washington das conversações comerciais entre Estados Unidos e China.

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou sem uma tendência definida. O Dow Jones ganhou 0,21 por cento e o Nasdaq perdeu 0,81 por cento.