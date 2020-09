Desporto Rúben Amorim acusa covid-19 Por

Rúben Amorim, treinador do Sporting, acusou positivo no teste à covid-19, avançou hoje a Rádio Renascença.

O técnico leonino, mesmo estando assintomático, foi de imediato colocado em isolamento.

O Sporting enfrenta um surto de covid-19 e já teve de cancelar o encontro amigável com o Nápoles, a contar para o Troféu Cinco Violinos, que esteve agendado para o último domingo.

O aumento de casos positivos na estrutura leonina tem colocado em causa a realização do jogo da primeira jornada da I Liga, no sábado, diante do Gil Vicente, uma vez que a turma de Barcelos também tem vários elementos infetados.

De acordo com o plano de retoma do futebol profissional, definido pela Liga de clubes e aprovado pelas autoridaeds de saúde, estão previstos testes à covid-19 a todos os plantéis até 48 horas antes da primeira jornada da I Liga.

A partir da segunda jornada e até à 34.ª, a testagem será feita apenas aos “jogadores constantes da ficha de jogo no último jogo oficial até 48 horas antes da competição”, sendo também realizada até 48 horas antes da partida.

A identificação de um caso positivo não determina o isolamento coletivo.

Esse jogador deve “ser isolado, ficando impossibilitado de participar em treinos e competições até à determinação de cura” determinada pela autoridade de saúde territorialmente competente.