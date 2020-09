Nas Notícias Vídeo: Que cuidados devo ter com os meus filhos no regresso às aulas? Por

O regresso às aulas, com Portugal em estado de contingência devido à pandemia de covid-19, tem preocupado muitos pais, educadores e, em especial, as crianças.

As regras sanitárias impostas pelos adultos já tinham perturbado o quotidiano dos mais pequenos. Agora, o protocolo para o regresso às aulas é mais um fator de perturbação, podendo, em casos mais extremos, gerar medos infundados.

Para simplificar a questão, a Câmara de Esposende e Alberta Marques Fernandes, jornalista da RTP, uniram esforços num vídeo que ensina as regras para o regresso às aulas de forma apelativa e… educativa.

No ‘Diário das Boas Notícias’, a jornalista ‘Alberta Feliz’ recorda a importância do uso da máscara, do distanciamento e da higienização das mãos, alertando também para a nova forma de estar na escola.

Por exemplo: a partilha de material escolar, de comida ou de brinquedos deve agora ser evitada, para que não haja transmissão do vírus que colocou o país, de novo, em estado de contingência.

“Vivemos tempos de incerteza, mas as escolas estão prontas a ajudar”, realçou Alberta Feliz (leia-se Alberta Marques Fernandes).

As regras e comportamentos a adotar no regresso às aulas já tinham sido abordados pelo presidente da Sociedade Portuguesa de Virologia e Médico Virologista da SYNLAB Portugal, Paulo Paixão.

Veja o vídeo.