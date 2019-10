Roseta desafia Câmara de Lisboa a promover programa de habitação à escala metropolitana

A ainda presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, Helena Roseta, desafiou na quinta-feira a autarquia lisboeta, liderada pelo PS, a criar “um programa metropolitano para a habitação”.

Helena Roseta falava num jantar marcado com o movimento Cidadãos por Lisboa, que fundou em 2007, para anunciar a sua renúncia aos cargos de presidente e deputada da Assembleia Municipal de Lisboa no final do mês.

“O problema da habitação em Lisboa não se resolve só em Lisboa”, considerou a arquiteta de 71 anos, defendendo a necessidade de “criar uma ferramenta que ainda não existe, que é um programa metropolitano para a habitação.

“Tem de haver aqui uma convergência de esforços como houve para a mobilidade. Lisboa também se adiantou e conseguiu encontrar um acordo e um consenso para mudar o valor dos passes e muita coisa no transporte público, que tem de haver para a habitação”, acrescentou Helena Roseta (Cidadãos por Lisboa, eleita na lista do PS).

No final do jantar, em declarações à agência Lusa, a vereadora da Habitação, Paula Marques (Cidadãos por Lisboa, eleita pelo PS), afirmou que “faz sentido olhar para essa visão metropolitana”, acrescentando que “é um desafio muito bom, nomeadamente para o presidente da área metropolitana”.

No entanto, Paula Marques ressalvou que essa estratégia “não pode ser vista só cidade a cidade” e que é “importante outros municípios terem também política de habitação”.

“Tem de haver um equilíbrio entre os vários municípios e tem de haver mais-valia social para todos os munícipes”, destacou a vereadora.