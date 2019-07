Fórmula 1 Romain Grosjean com “boas sensações” no Haas em Hockenheim Por

A opção por regressar ao ‘pacote’ aerodinâmico da primeira prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2019 acabou por se mostrar eficaz para Romain Grosjean nos primeiros treinos do Grande Prémio da Alemanha.

O francês da Haas foi o melhor dos ‘outros’ logo a seguir aos pilotos da Ferrari, Mercedes e de Max Verstappen nas duas sessões de ontem em Hockenheim, pelo que foi questionado sob o que funcionou bem nesse primeiro dia.

“É incrível ter feito este sexto tempo. Depois da primeira volta na sexta-feira de manhã fiquei contente com o comportamento do monolugar. Tive boas sensações. Foi bom ver os meus tempos aproximarem-se dos de Valtteri Bottas e de Max Verstappen. Pode ser que nas qualificações as coisas mudem, mas para já isto dá-me prazer”, assumiu Grosjean.

O gaulês sabe que o ‘pacote’ aerodinâmico escolhido pode muito ser o responsável pelo que sucedeu, por isso é preciso tentar algo que no futuro resulte no Haas, que sentiu grandes problemas nas últimas provas: “Para nós foi um dia importante para o desenvolvimento do carro, para encontrar soluções em condições difíceis”.

“O calor não é um elemento que nos torne competitivos este ano. Mesmo se há o risco do sábado e do domingo serem mais frescos, era importante fazer uma bateria de testes no calor, tanto mais que há o risco de estar muito quente em Budapeste (o Grande Prémio seguinte”, referiu ainda Romain Grosjean.