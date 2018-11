Desporto Roma homenageia Totti antes do jogo com o Real Madrid para a ‘Champions’ Por

A Roma vai fazer uma homenagem ao seu ex-jogador Francesco Totti no encontro com o Real Madrid, para a Liga dos Campeões de futebol, em 27 de novembro, informou hoje o clube italiano na sua página oficial.

“Antes do jogo com o Real Madrid, o ex-futebolista de 42 anos vai entrar em campo antes dos jogadores de ambos os lados aquecerem, para receber a camisola especial do clube que é dada a todos os membros do ‘Hall of Fame'”, anunciou a Roma.

O eterno ‘número 10’ da Roma vai falar pela primeira vez aos seus adeptos, após ter-se retirado dos relvados em 28 de maio de 2017.

“Francesco Totti está programado para entrar em campo por volta das 20:00 (horas locais, 19:00 em Lisboa)”, anunciaram.

O internacional transalpino fez toda a sua carreira ao serviço da Roma, tendo-se tornando o jogador com mais jogos (785) e golos (307) pelo clube da capital.

Totti conquistou a Liga Italiana em 2000/01, a Taça de Itália em 2006/07 e 2007/08, e a Supertaça transalpina em 2001 e 2007 e, individualmente, arrebatou a ‘Bota de Ouro’, para o melhor marcador dos campeonatos europeus, em 2006/07, com 26 golos.

Ao serviço da seleção italiana, foi 59 vezes internacional e marcou nove golos, tendo como ponto alto a conquista do campeonato do Mundo de 2006, na Alemanha, após uma final com a França, decidida no desempate por grandes penalidades.

Desde 17 de julho de 2017, que Francesco Totti ocupa um cargo na direção da Roma, sendo um dos diretores do clube.