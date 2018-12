Nas Notícias Rio diz que a manifestação “foi um fracasso, mas não deixa de ser um aviso” Por

Rui Rio, presidente do PSD, considerou que a manifestação dos coletes amarelos, esta sexta-feita, “foi um fracasso” mas sublinhou que deve ser encarada como “um aviso” aos partidos.

Rui Rio recorreu às redes sociais, ao final da tarde desta sexta-feira, para se referir à manifestação como “um fracasso”, mas que “não deixa de ser um aviso”.

“É bom que os partidos tradicionais percebam que temos de mudar; ignorar mais o mediaticamente correto, trocar mais a hipocrisia pela coragem, e ir mais ao encontro dos nossos problemas estruturais”, pode ler-se.

A publicação surge acompanhada com uma imagem do protesto original, em França, mas com a legenda em português: “Revolta Nacional. 21 de dezembro às 7h00. Vamos parar Portugal”.

A manifestação dos “coletes amarelos” teve hoje de manhã uma fraca adesão, mas provocou alguns condicionamentos de trânsito, tendo a polícia identificado 12 pessoas, no Porto e em Coimbra, e detido três manifestantes em Lisboa, na sequência de desacatos.

Os protestos dos “coletes amarelos” em Portugal foram convocados por vários grupos através das redes sociais, com inspiração nos movimentos contestatários das últimas semanas em França.