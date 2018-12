Local Autarca entre as vítimas mortais de acidente no IC5 Por

Uma das duas vítimas mortais do acidente desta tarde junto ao nó do IC5 em Castelo Branco, concelho de Mogadouro, é o presidente da União de Freguesias Remondes e Soutelo, Daniel Ribeiro, disse à Lusa o presidente da câmara.

Segundo o autarca de Mogadouro, Francisco Guimarães, que tem a seu cargo a Proteção Civil, a mulher de Daniel Ribeiro é a segunda vítima mortal, sendo que as duas filhas do casal ficaram feridas com gravidade.

Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros de Mogadouro, José Carrasco, disse que se tratou de uma colisão entre dois veículos ligeiros, sem avançar mais pormenores em relação ao acidente que ocorreu junto ao nó do IC5, em Castelo Branco, no concelho de Mogadouro e causou ainda um ferido ligeiro.

Segundo a página da Autoridade Nacional de proteção Civil (ANPC), o alerta foi dado às 16:13 e o trânsito está cortado nos dois sentidos entre o nó de Castelo Branco e Vale do Porco.

No local estão 38 operacionais dos bombeiros de Mogadouro, Sendim e Freixo de Espada à Cinta, apoiados por 16 viaturas.

A estes operacionais juntam-se as viaturas de Suporte Imediato de Vida de Mogadouro, Vila Nova de Foz Côa e equipas de Viatura Emergência Medica e Reanimação de Bragança e Macedo de Cavaleiros

A GNR tomou conta da ocorrência.