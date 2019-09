Rio alerta que Governo pode estar a preparar “outra encenação”

O presidente do PSD, Rui Rio, avisou hoje que o Governo pode estar a preparar uma “outra encenação”, que comparou às crises dos professores e dos motoristas de matérias perigosas, sem especificar qual o setor a que se referia.

Numa tertúlia num café em Faro, em que respondeu a perguntas da assistência, – um novo formato de campanha, a que o PSD chamou de ‘talk’ -, Rui Rio voltou a acusar o Governo e o primeiro-ministro de terem feito “um golpe de teatro” em maio quando António Costa admitiu demitir-se se fosse aprovada a contabilização integral do tempo de serviço dos professores.

“Um golpe de teatro que surtiu efeito, basta olhar para o resultado das europeias, que foram vinte dias depois. O problema é que, passado algum tempo, ele faz a mesma jogada com os motoristas de matérias perigosas, percebeu-se que estava a montar uma outra encenação”, considerou.

O líder do PSD deixou então uma espécie de aviso: “Eu penso que amanhã ou depois vamos também perceber uma outra encenação, num outro setor, onde eles estiveram a preparar também coisa parecida”, disse, sem especificar a que se referia.

Durante cerca de uma hora, Rui Rio respondeu a nove perguntas num café histórico no centro de Faro, onde se reuniram algumas dezenas de pessoas.

A regionalização foi, como era de esperar no Algarve, um dos temas abordados, com Rio a voltar a defender que “poderá ser a favor ou contra”, dependendo do projeto, mas sempre desde que haja uma diminuição da despesa pública.

“Eu estarei do lado do ‘não’ quando eles dizem que ‘é para haver mais carros pretos, mais pessoal político, para gastar mais dinheiro’. Para isso eu também não estou cá. Agora se for para servir melhor as populações, como acredito piamente que é possível, aí estarei na linha da frente a votar a favor e a combater por isso”, assegurou.