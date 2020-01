Motociclismo Ricky Brabec vence ‘Dakar’ e termina com a hegemonia da KTM nas motos Por

Ricky Brabec venceu a competição das motos do 42º Rali Dakar, que hoje se concluiu em Quiddiya, nos arredores de Riade, Arábia Saudita.

O norte-americano tornou-se no primeiro piloto da Honda a ganhar a prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial desde 1989, quebrando com a hegemonia da KTM, que ganhou a competição das duas rodas no rali nos últimos 18 anos.

Brabec impôs-se na sua quinta participação no ‘Dakar’, e desforrou-se do azar do ano passado, quando liderou até ter tido problemas de motor na sua moto, sendo que conseguiu ganhar uma confortável vantagem, que chegou a ser superior a 20 minutos sobre o segundo classificado, Pablo Quintanilla.

Neste último dia de prova chegou a lutar pelo triunfo na etapa, que acabaria por ser ganha pelo também piloto da Honda José Ignacio Cornejo, por 53 segundos, sendo que Ricky Brabec manteve uma vantagem superior a 16 minutos, depois do tempo perdido para Quintanilla a duas jornadas do fim.

Apesar do êxito de Cornejo, Toby Price termina a prova na terceira posição, mitigando um pouco os percalços sofridos este ano em que não conseguiu repetir a vitória do ano passado, voltando ainda assim a ser o melhor representante da KTM, terminando o rali dois minutos à frente do chileno da Honda.

Depois de uma prova marcada por muitas vicissitudes Matthias Walkner conseguiu concluir este ‘Dakar’ no top cinco, num rali que voltou a dar problemas para Joan Barreda Bort, obrigado a trocar de motor na sua Honda no penúltimo dia. O que o relegou para o sétimo lugar final.

Neste último dia, que comportou uma especial de 167 quilómetros, o melhor português foi António Maio, que foi 21º e termina a prova também como melhor representante nacional, na 27ª posição final.

Fausto Mota concluiu esta prova no 31º lugar, uma posição à frente de Mário Patrão, que neste último dia foi 29º à frente do piloto do Marco de Canaveses, que contrariamente aos seus compatriotas no ano passado volta a concluir o ‘Dakar’.

Classificação final

1º Ricky Brabec (Honda) 40h02m36s

2º Pablo Quintanilla (Husqvarna) + 16m26s

3º Toby Price (KTM) + 24m06s

4º José Ignacio Cornejo (Honda) + 31m43s

5º Matthias Walkner (KTM) + 35m00s

6º Luciano Benavides (KTM) + 37m34s

7º Joan Barreda Bort (Honda) + 50m57s

8º Franco Caimi (Yamaha) + 1h42m35s

9º Skyler Howes (Husqvarna) + 2h04m01s

10º Andrew Short (Husqvarna) + 2h10m40s