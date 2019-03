Motores Ricardo Marques impôs ‘a lei’ em Vieira do Minho Por

Ricardo Marques e Hugo Rodrigues venceram o Rali Vieira do Minho, segunda prova do Campeonato Norte de Ralis.

No evento organizado pelo Motor Clube de Guimarães e dupla do Hyundai i20 R5 adotou um andamento que a concorrência não pôde acompanhar, impondo-se com quase dois minutos de vantagem sobre os segundos classificados.

Filipe Madureira e Emanuel Gonçalves tiraram bom partido do seu Mitsubishi Lancer Evo IX para garantirem a segunda posição diante de Lucas Simões e Simplício Gonçalves, em Mitsubishi Evo VI.

Na estreia com o Peugeot 208 R2 Ricardo Matos e Estefânio Pinto garantiram a quarta posição e a vitória entre os carros de duas rodas motrizes, à frente José Machado e Paulo Marques, que alinharam na prova minhota num Skoda Fabia R5.

Depois do segundo posto conseguido, Filipe Madureira lidera o Campeonato Norte de Ralis, à frente de José Silva e Miguel Teixeira, sendo que o piloto Gondomarense tem agora de defender o comando da competição a 29 e 30 de março, no Rali de Santo Tirso, organizado pelo CAST.

