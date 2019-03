Nas Notícias Veja a previsão do tempo para amanhã Por

O tempo para esta terça-feira vai apresentar-se com chuva fraca no Norte e Centro a partir da tarde, registando-se também uma descida de temperatura.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o céu terá períodos muito nublado, sendo por nuvens altas na região Sul a partir da tarde, tornando-se gradualmente muito nublado nas regiões Norte e Centro a partir do final da manhã.

São também antecipados períodos de chuva fraca no Minho e Douro Litoral a partir da tarde, estendendo-se gradualmente às restante regiões a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela e passando a aguaceiros fracos.

A previsão, assinada pela meteorologista Patrícia Gomes, refere ainda a formação de geada no interior Norte, um acentuado arrefecimento noturno e a formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

As temperaturas mínimas mais baixas estão reservadas para Bragança, com três graus.

Nas máximas, destaque para os 22 graus previstos para Setúbal e Faro e para os 21 de Castelo Branco, Évora, Beja e Sagres.

Lisboa deverá variar entre os 19 e os 10 graus, enquanto no Porto a temperatura deve oscilar entre a máxima de 15 e a mínima de sete.

Para os Açores, o IPMA antecipa períodos de céu muito nublado com abertas, podendo ocorrer aguaceiros nos grupos central e oriental.

As temperaturas devem variar entre a mínima de 10 e a máxima de 16 graus.

A Madeira deverá ter períodos de céu muito nublado.

As temperaturas devem variar entre a máxima de 21 e a mínima de 14 graus.