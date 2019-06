Motores Ricardo Loureiro quer ultrapassar azar de Santa Marta com triunfo na Covilhã Por

Ricardo Loureiro está de regresso à competição no Campeonato de Portugal de Montanha Clássicos JC Group com renovadas aspirações.

O piloto do Caramulo não foi feliz na Rampa de Santa Marta, pelo que está apostado a ‘dar a volta’ e regressar com toda a força na Covilhã procurando o sucesso que não lhe sorrir no Alto Douro Vinhateiro.

Para Ricardo Loureiro o primeiro objetivo é contar com um carro fiável, para depois pensar em melhorar os tempos a cada subida que realizar na prova do CAMI Motorsport. Também tem presente o facto de ter uma concorrência que não ‘dorme sobre os louros’ conquistados.

“A prova anterior foi de facto difícil, pois uma série de problemas afetaram o desempenho do meu Ford Escort. Agora, para a Rampa da Serra da Estrela espero que tudo me corra melhor, que o carro esteja perfeito, para poder lutar pela vitória”, assume o piloto beirão.