Motores Ricardo Loureiro ciente de que não vai ter uma época fácil na Montanha Por

Ricardo Loureiro renovou a sua aposta no Campeonato de Portugal de Montanha e o seu Ford Escort para lutar pelas posições cimeiras na sua categoria.

No próximo fim de semana, na Rampa Porca de Murça, o piloto do Caramulo inicia a sua ‘batalha’ de 2020, que espera seja tão ou mais desafiante que a campanha que levou a cabo na época anterior.

Para o evento do CAMI Motorsport Ricardo Loureiro está bastante determinante e promete estar focado: “Espero que tudo corra bem. Não vai ser um campeonato fácil. Aliás nenhum daqueles em que tenho participado tem sido fácil, pois vão aparecer muitos adversários, que não vão dar qualquer tipo de tréguas”.

“Espero ter o carro com um bom desempenho para poder obter um bom resultado e assim conseguir obter o máximo de pontuação com vista ao campeonato”, acrescenta o piloto beirão, que está já com o ‘chip’ nos ‘warm-up’, treinos e subidas de prova que vão decorrer ao longo de sábado e domingo.