Ricardo Costa impõe-se em Famalicão

Ricardo Costa e Rui Vilaça venceram o Rali de Famalicão, prova candidata ao Campeonato Norte de Ralis de 2020, que o Team Baia relvou a efeito este fim de semana.

O evento pontuável para o Desafio Kumho Norte foi bastante animado, e depois de no primeiro dia ter liderado e conseguido uma ligeira vantagem sobre Pedro e Nuno Almeida, o piloto do Citroën DS3 R5 viria a vencer após um duelo com a dupla do Skoda Fabia R5.

No Grupo X5, onde se inseriram os carros mais rápidos em prova, José Paula e Jorge Carvalho, viriam a levar o Peugeot 208 T16 à terceira posição, e por isso ao último lugar do pódio absoluto e da categoria.

Bruno Costa e Mariana Carvalho, aos comandos de um Mitsubishi Lancer Evo IX impuseram-se em termos regionais, levando a melhor por pouco mais de três segundos sobre Lucas Simões e Simplício Gonçalves, em carro idêntico.

Já Ricardo Costa Jr e Sérgio Rocha foram os melhores dos duas rodas motrizes no Peugeot 208 Vti R2, sendo terceiros nesta classificação regional, onde Márcio e Patrícia Pereira foram quartos, mas venceram no Troféu Team Baia, a bordo do seu Mitsubishi Lancer Evo II.

No Desafio Kumho Norte Francisco Azevedo e Nuno Ferreira impuseram o seu Peugeot 205 GTi na Divisão 2, enquanto Daniel Silva e Filipe Marrins levaram a melhor na Divisão 2, a bordo do Renault Clio S1600.