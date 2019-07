Motores Revivendo a Rampa do Caramulo Por

O Campeonato de Portugal de Montanha JC Group prosseguiu na região de Tondela com a disputa da histórica Rampa do Caramulo, que permitiu a João Fonseca ficar mais perto do título.

Aos comandos do seu Silver Car o piloto da Covilhã somou mais um triunfo, superando mais uma vez Hélder Silva e o Juno, enquanto José Correia subiu ao último lugar do pódio prosseguindo a sua evolução no Osella.

Da mesma forma que Luís Nunes se impôs nos Turismos ao volante do Ford Fiesta ST R5 e também na Divisão 2, numa prova em que Vítor Pascoal se estreou na Montanha com o seu Porsche 911 GT3 Cup alcançando a sexta posição absoluta.

Estas e outras incidências no resumo abaixo produzido pela VMotores.