Motores Revendo a colisão que marcou a primeira qualificação em Le Mans Por

A colisão entre Roberto Gonzalez e Mike Conway marcou a primeira sessão de qualificação para as 24 Horas de Le Mans.

O insólito é que o acidente ocorreu numa das zonas mais lentas do Circuito de La Sarthe – as curvas Ford que dão acesso à reta da meta –, mas bastou uma desatenção do piloto mexicano para o embate entre o Oreca # 31 com o Toyota # 7 do britânico.

Embora nenhum dos pilotos tenha sofrido qualquer lesão resultante do incidente, a colisão causou vários estragos nos dois protótipos, obrigando as duas equipas a trabalharem com afinco para que voltassem ainda à pista para os últimos desta primeira qualificação noturna.

Para a reparação muito contribuiu a zona de impacto em que o LMP2 da Dragon Speed embateu no Toyota. Mas não há nada como rever – nas imagens abaixo – o incidente para se perceber que a desatenção de Gonzalez foi a principal ‘culpada’ pela colisão.