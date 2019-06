Fórmula 1 Responsável da McLaren ‘refreia’ entusiasmo após o Grande Prémio de França Por

O desempenho dos McLaren no recente Grande Prémio de França de Fórmula 1 poderão ter motivado um grande entusiasmo, mas o seu diretor desportivo quer ‘refrear’ esse estado de espírito.

Habituado ao sucesso, mas também a dificuldades aquando da sua passagem pela Porsche Motorsport, Andreas Seidl mostra-se satisfeito com a performance da sua equipa em Paul Ricard, mas é cauteloso.

O sexto lugar de Carlos Sainz Jr e a sétima posição que Lando Norris ocupava até tido problemas no seu MCL34 são sinónimo de evolução na formação de Woking, que suplantou uma combativa Renault. Seidl está ciente de que a situação se pode facilmente inverter.

“A hierarquia das qualificações não é verdadeiramente representativa, já que Verstappen tinha, sem dúvida, alguns segundos no seu ‘bolso’. A corrida mostrou uma situação mais próxima da realidade. Este género de fim de semana é a melhor coisa que podia acontecer à equipa. Dá-nos energia e elan para continuar a progredir”, afirma o diretor desportivo da McLaren.

Mas Andreas Seidl refreia o entusiasmo nas hostes da sua equipa: “É preciso não nos inflamarmos de entusiasmo. Vimos, desde o começo da época, que certas pistas nos convêm mais do que outras. Em certas corridas a Alfa Romeo esteve à frente, depois foi a Racing Point e depois a Renault”.

“Não quero subestimar o facto de constatar que os esforços dos engenheiros deram os seus frutos. Progredimos com o carro e outras evoluções vão chegar. Foi o primeiro fim de semana onde surgimos claramente com a quarta força do plantel. Evoluímos entre o quinto e o sétimo lugares. A hierarquia pode mudar de um fim de semana para o outro”, acrescenta o germânico.