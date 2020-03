Fórmula 1 Membros da McLaren regressaram a Inglaterra e estão bem Por

Os membros da McLaren que foram obrigados a uma quarentena em Melbourne, aquando do Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1, já regressaram a Inglaterra e estão bem.

A equipa de Woking comunicou no twitter que todos os elementos em causa viajaram sem problemas, depois de outro membro ter acusado Covid-19 durante o fim de semana daquela que deveria ter sido a primeira prova da temporada de F1.

“Estamos contentes por confirmar que ontem à noite todo o pessoal que estava em auto-isolamento em Melbourne, bem como a chefia que ficou com eles, chegaram agora com segurança a casa. Mais uma vez obrigado em nome da equipa por todo o apoio recebido”, lê-se no comunicado da McLaren.

Recorde-se que quando foi detetado o caso positivo para Covid-19 a equipa de Woking decidiu retirar-se do Grande Prémio do Canadá, antes deste ser cancelado devido a esta situação.