Fórmula 1 McLaren vai usar bem os motores Mercedes na próxima temporada de F1

A McLaren, atualmente a utilizar motores da Renault, vai adaptar o seu chassis atual para receber o propulsor Mercedes a partir da próxima temporada de Fórmula 1.

O adiamento por um ano da revolução técnica na disciplina máxima do automobilismo, permite ultrapassar algumas das questões relacionadas com essas mudanças, com destaque para os pneus de 18 polegadas usados nos carros de 2020, que se manterão para 2021.

A dez equipas do pelotão da Fórmula 1 prepararam-se para dar à Pirelli ‘muletos’ híbridos para que o fabricante italiano pudesse realizar o seu programa de testes. Mas esse tipo de decisão colidiu com a redução de custos e também o contexto económico incerto resultante da pandemia de coronavírus.

No papel 2021 devia igualmente marcar o regresso da McLaren a uma colaboração com a Mercedes, anunciado no Grande Prémio da Rússia do ano passado. Fica agora para perceber se a adaptação ao novo motor será atrasada em 12 meses.

Segundo uma fonte de Woking os motores da marca de Estugarda vão ser utilizados “como previsto inicialmente”, e o chassis atual será modificado “para integrar este motor”.

As equipa, em colaboração com a FIA e a Liberty Media (F1), estudam atualmente a possibilidade de congelar o desenvolvimento de certos componentes do chassis de 2020, sempre com o objetivo de limitar os gastos.