René Rast e Audi dominam segundo confronto do DTM em Brands Hatch

Depois de Marco Wittmann e a BMW celebrarem a vitória no sábado, foi a vez de hoje René Rast e a Audi dominarem os acontecimentos na segunda corrida do fim de semana do Campeonato Alemão de Carros de Turismo (DTM) em Brands Hatch, Inglaterra.

Rast encabeçou um quarteto de Audi RS5 DTM na pista britânica, já que atrás do Campeão de 2017 terminaram Nico Muller, Robin Frinjs e Loic Duval.

Partindo da ‘pole position’ René Rast viu Duval ganhar vantagem nos primeiros metros, antes do germânico conseguir recuperar o comando face ao francês, enquanto Muller ascendia ao terceiro posto.

Depois o alemão e o suíço conseguiriam superiorizar-se a Loic Duval, iniciando um duelo, que pelo meio teve uma paragem simultânea nas boxes, com Nico Muller e perder mais tempo que René Rast na troca de pneus.

No entanto suíço era mais rápido e a pressão ao germânico não tardou, ainda que Rast tenha conseguido a Muller e aumentado a sua vantagem no topo do campeonato. Mais atrás Frinjs conseguiria levar vantagem sobre Duval garantindo o último lugar do pódio, com Phillip Enge a completar o top cinco no melhor dos BMM M4 DTM.

Já Marco Wittmann foi somente décimo numa prova onde Daniel Juncadella foi mais uma vez o melhor representante da Aston Martin, na oitava posição. Wittmann adotou uma estratégia de uma segunda paragem nas boxes tardia, aproveitando uma situação de ‘slow zone’. O que acabou por não resultar.

