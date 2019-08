Motores René Rast reforça liderança no DTM vencendo a corrida 500 Por

A Audi foi totalista na passagem do Campeonato Alemão de Carros de Turismo (DTM) por Lausitzring, já que depois de Nico Muller vencer a corrida de sábado René Rast se impôs na de hoje.

Na corrida 500 da história do campeonato o líder da competição não deixou fugir o triunfo, contrariamente ao confronto da véspera, quando a mecânica do S5 DTM # 33 o traiu.

Desta feita Rast liderou praticamente de princípio ao fim, depois de realizar um excelente arranque desde a segunda linha da grelha de partida, face a um Jamie Green que no começo da corrida parecia o piloto mais forte da marca dos quatro anéis.

Mas sem problemas no seu carro René Rast esteve imparável, deixando para trás Green, que depois se teve de ver com Muller e com Mike Rockenfeller, os dois pilotos que acompanhariam o vencedor no pódio final.

A Audi não se contentou em monopolizar o pódio. Dominou o top dez, onde a BMW só colocou dois pilotos, Marco Wittmann, apenas sexto, e Phillip Eng, décimo, com Robin Frinjs a completar o domínio da marca dos quatro anéis completando o lote dos cinco primeiros, logo atrás de Jamie Green.

Mais uma vez os Aston Martin da R-Motorsport sairam de ‘mãos a abanar’, pois nenhum dos Vantage terminou nos pontos, com três carros a abandonarem e Daniel Juncadella a ser o seu melhor representante, e apenas na 12ª posição.

