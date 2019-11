Apresentações/Novidades Renault renova e atualiza o Espace Por

A Renault decidiu renovar e atualizar o seu monovolume topo de gama Espace, reformulando a sua imagem e dotando-o da mais sofisticada tecnologia disponível na marca.

E se o antecessor já estava soberbamente equipado, esta atualização coloca o ‘navio-almirante’ da marca do losango num novo patamar, quer no que toca a equipamento, quer em termos de abordagem e utilização.

No exterior deste modelo que será comercializado a partir da próxima primavera, as diferenças não são muito percetíveis, pois como a Renault diz trata-se de uma evolução. Para além de um novo para-choques destaca-se uma nova grelha inferior e um friso cromado transversal, que passa a ser a assinatura específica dos topos de gama da marca.

Atrás o para-choques também foi redesenhado, possuindo um novo resguardo de proteção que lhe dá um certo ar de ‘crossover’, integrando duas saídas de escape de forma oval, conferindo um visual desportivo.

Outro detalhe muito importante é a assinatura luminosa, com os faróis LED MATRIX VISION, que conferem um ‘olhar’ mais penetrante ao monovolume da Renault, que realça o design em forma de C tão característico da mais recente gama da marca.

Para além de ergonómico, o interior deste novo Espace exibe um requinte ainda mais refinado da assinatura INITIALE PARIS, mostrando mesmo o que é viajar em primeira classe. Os padrões escolhidos são a condizer, com a opção entre dois estofos exclusivos em couro ‘premium’: Preto Titanium e Cinzento Sable. Estas cores são também utilizadas no revestimento dos painéis das portas. Os bancos do condutor e dos passageiros são aquecidos e ventilados, dispõem da função de massagem e são dotados de regulações elétricas de 10 vias.

Também a consola suspensa evoluiu, tornando-se ainda mais elegante e mais prática, com um novo espaço de arrumação fechado, que integra porta-bebidas, duas entradas USB e uma entrada jack à direita da alavanca de velocidades. Esta alavanca de comando elétrico ‘e-shifter’ (sem cabo mecânico) permite libertar espaço sob a consola que passa a integrar um compartimento para um smartphone, com função de carregamento por indução.

A tecnologia a bordo é sentida, com destaque para o sistema Renault EASY CONNECT que integra o novo sistema multimédia Renault EASY LINK, apresentado num ecrã central de 9,3 polegadas, e de um ecrã digital “Driver Display” de 10,2 polegadas no painel de instrumentos.

Dotado de um ecrã de 9,3 polegadas posicionado na vertical, o Easy Link dispõe de um interface totalmente novo, fluido e personalizável. Integra rádio, multimédia, comunicações com compatibilidade Android Auto e Apple CarPlay, navegação com pesquisa de moradas Google, preços dos combustíveis e informações de trânsito em tempo real.

No capítulo das ajudas à condução destaca-se a assistência na condução em auto-estrada e trânsito, o Advanced Park Assist, para manobras de estacionamento de forma totalmente automática, o Alerta de obstáculo traseiro, a travagem de emergência ativa (AEBS), complementado com sistema de proteção de peões, alerta de transposição involuntária de via e alerta de sonolência.

A condução do novo Espace beneficia de três modos pré-programados – Eco, Confort e Sport – e um modo personalizável (My Sense). São melhorados os desempenhos dinâmicos, como a resposta do motor, rapidez da passagem das velocidades da caixa EDC, os parâmetros do sistema 4Control, as regulações da suspensão, a variação do esforço do volante e os faróis adaptativos LED MATRIX VISIOn.

No que respeita a motores, o novo monovolume topo de gama da Renault é proposto com o Tce 225 EDC FAP. Um quatro cilindros de 1,8 litros turbo de inheção direta, associada à caixa automática EDC de dupla embraiagem e sete velocidades. Mas também há a opção por dois blocos 2.0 Blue dCi, associados a uma caixa automática EDC de seis velocidades. Ambos são dotados da tecnologia antipoluição SCR (Selective Catalytic Reduction), com sistema de injeção de AdBlue para a redução das emissões de NOx.