Apresentações/Novidades Renault reformula Twingo Por

A Renault decidiu relançar o seu citadino Twingo, modernizando-o e tornando-o mais divertido e sofisticado. Uma proposta que faz jus à primeira geração, lançada há 16 anos.

Uma reformulação que é muito mais interna do que externa, já que em termos estéticos as mudanças são apenas de pormenor.

Acima de tudo a marca francesa quis atualizar o seu pequeno utilitário, dotando-o de alguma tecnologia presente na restante gama, bem como de duas novas motorizações a gasolina – SCe de 75 cv e TCe de 95 cv de potência – e também a caixa de velocidades automática de dupla embraiagem EDC. Isto mantendo um preço competitivo.

Exteriormente o novo Twingo possui novos pára-choques, bem como uma maior superfície pintada, sendo que a grelha frontal é nova e possui acabamentos em cromado. Há novas entradas de ar dianteiras verticais e laterais e também uma lista lateral. As novas jantes têm um desenho mais desportivo e a chegada ao modelo da assinatura luminosa dos faróius em forma de C, que tipifica os recentes lançamentos da Renault.

A paleta de cores foi agora enriquecida com a chegada do Amarelo Mango e o distinto Branco Quartz em tom pérola. Duas tonalidades que se juntam às restantes seis existentes anteriormente; Azul Céu, Branco Cristal, Cinzento Lunar, Preto Estrela, Verde Pistachio e Vermelho Flamme.

No interior do novo Twingo descobrimos uma nova e mais funcional consola central, com um porta-copos integrado e preparado para um smartphone em posição vertical, um porta-luvas agora fechado em todas as versões, apoios de braços nas portas e também para a interação na consola de duas portas USB, do Jack de Som, do botão Stop & Star e dos comandos do Regulador/Limitador de Velocidade.

Igualmente destaque para o facto de passar a estar disponível uma mais moderna coleção de manetes de caixas de velocidades, de diferentes cores, para satisfazer todos os gostos, sendo que o habitáculo tem também ele múltiplas possibilidades de personalização.

A lista de equipamentos é sem dúvida a grande aposta nesta reformulação do pequeno utilitário da Renault. E na versão de entrada da gama, a Zen, estão disponíveis de série o ar condicionado manual, o rádio com a aplicação R&GO, os faróis de nevoeiro, os retrovisores exteriores elétricos com função de desembaciamento, o limitador de velocidade, os elevadores de vidros elétricos com função impulsional do lado do condutor e o volante regulável em altura.

O enriquecimento opcional ao equipamento da versão base vem do Ecrã Easy Link de sete polegadas – compatível do Android Auto e Apple Car Play –, as jantes em liga leve, o regulador de velocidade e o alerta de transposição involuntária de faixa, o sistema de ajuda ao estacionamento traseiro ou o teto de abrir em lona, entre outros equipamentos.

Em Portugal o novo Twingo é lançado com a série especial ‘LeCoq Sportif”, que na carroçaria, assume as cores azul, branco e vermelho da famosa marca de desporto, enquanto no interior não faltam vários pormenores que identificam e que são exclusivos da versão.

No equipamento estão incluídos o sistema de ajuda ao estacionamento traseiro com câmara de marcha-atrás; os faróis de nevoeiro com iluminação em curva; os sensores de chuva e luminosidade; os estofos com personalizações em vermelho uo banco do condutor regulável em altura.

O preço deste Renault Twingo 2019 inicia-se nos 11.760 euros.