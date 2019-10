Fórmula 1 Renault desclassificada do Grande Prémio do Japão Por

A Renault foi desclassificada do Grande Prémio do Japão de Fórmula 1, por ter violado os regulamentos técnicos no que às ajudas eletrónicas de condução diz respeito.

Em Suzuka a Racing Point apresentou um protesto alegando uma violação às regras da F1 ao promover aquilo que alegadamente chamou de “sistema de distribuição automática de travagem”.

Segundo a equipa britânica os pilotos da Renault, Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg, não tinham que se preocupar com a regulação de travagem, pois o alegado sistema fazia isso por eles.

Num documento de 12 páginas com informações por um antigo membro da equipa de Enstone, o estratagema da Renault era visível até nas câmaras de bordo, indicadores de distribuição de travagem no volante, que variavam sem a intervenção do piloto.

A marca francesa contestou estas alegações, e após examinar as unidades de controlo eletrónico padronizadas da Federação Internacional do Automóvel e as jantes das rodas usadas por Ricciardo e Hulkenberg – seladas após a corrida nipónica – o colégio de comissários descobriu que se a Renault usasse “soluções inovadores para explorar certas ambiguidades do regulamento” o sistema não violava os regulamentos.

No entanto a FIA estabeleceu que a equipa da marca francesa violou os regulamentos desportivos relacionados com os auxílios à condução, argumentando que o piloto tem de guiar o carro sozinho e sem assistência. Os comissários descobriram que o sistema usado pela Renault impedia Ricciardo e Hulkenberg de fazerem certos ajustes nos seus monolugares.

Face a isto o ausrtraliano perdeu o sexto lugar conseguido no Japão e o alemão o 10ç, com Lance Stroll (Racing Point) a subir a nono, Daniil Kvat (Toro Rosso) a 10º, Charles Leclerc (Ferrari) a sexto, Pierre Gasly (Toro Rosso) a sétimo e Sergio Perez (Racing Point) a oitavo.

No Campeonato do Mundo de Construtores a Toro Roso e a Racing Point passam a ter, respetivamente, 18 e 23 pontos nesta prova, com a Renault a manter a quinta posição, mas agora com 77 pontos.