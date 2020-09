Desporto Relatório de contas do Benfica aprovado por maioria Por

Os sócios do Benfica aprovaram hoje, em Assembleia Geral (AG), o relatório de contas referente à época de 2019/20, com 71,18 por cento dos votos a favor.

Na AG, realizada ao longo do dia, no Estádio da Luz, as contas da última temporada receberam os votos favoráveis de 71,18 por cento dos sócios (39 357 votos), 27,76 por cento contra (15 348) e 1,06 por cento (587 votos) de abstenção.

Na votação participaram 1992 sócios, representativos de 55 292 votos.

De acordo com o relatório de contas, o Benfica teve um resultado líquido positivo de quase 27 milhões de euros, o segundo melhor desempenho dos últimos sete anos.