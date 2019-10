Nas Notícias Registada derrocada em trilho na Madeira, autoridades averiguam se há vítimas Por

Uma derrocada na Levada do Caldeirão Verde, no concelho de Santana, no norte da Madeira, obstruiu hoje aquele trilho, estando as autoridades a averiguar se há pessoas soterradas, disse à Lusa uma fonte dos bombeiros locais.

“Uma equipa de bombeiros foi para lá, mas ainda não temos informações”, disse uma fonte dos Bombeiros Voluntários de Santana.

O Serviço Regional de Proteção Civil confirma a ocorrência, mas remeteu informações para mais tarde, conforme indicou a Secretaria Regional da Saúde, que detém o pelouro da Proteção Civil.

Segundo jornais regionais, pelo menos duas pessoas sofreram ferimentos ao ficarem soterradas.

Esta levada, de 6,5 quilómetros e com um tempo médio de percurso de cinco horas e meia, é muito procurada por turistas. Tem início e fim no Parque Florestal das Queimadas e oferece ao caminhante vistas da orografia do interior da ilha.

O trilho inclui a esplanada da levada do Caldeirão Verde, numa altitude dos 990 metros.