Red Bull pode virar-se para Le Mans se a F1 não resultar

A associação da Red Bull Racing com a Aston Martin pode ir mais longe do que a parte promocional e a colaboração técnica. A equipa de Milton-Keynes poderá virar-se para Le Mans se as coisas não lhe correrem de feição na Fórmula 1.

Esta situação resulta do facto de Adrian Newey, o ‘guro’ da aerodinâmica da Red Bull ter concebido o Aston Martin Valkirie, baseado nas novas regras ‘Hipercar’ para o Campeonato do Mundo de Resistência (WEC).

No entender da publicação britânica especializada Autosport, em causa está um possível falhanço dos motores Honda em dar o nível competitivo desejado à Red Bull Racing na Fórmula 1 até 2020.

A Liberty Media, dona da F1, prepara uma revolução regulamentar para quando terminar o atual Acordo da Concórdia, mas os progressos não têm sido muito grandes. Situação que a manter-se levaria a estrutura de Milton-Keynes a considerar outros cenários.

O conselheiro da equipa, Helmut Marko, já disse que a Red Bull não está interessada em tornar-se mais uma vez vez uma formação cliente: “Temos um acordo até 2020. Enquanto não houver acordo no que diz respeito a regulamentos de motores ou (novo) Acordo da Concórdia, nem a Red Bull nem a Honda tomarão uma decisão- No entanto há uma coisa certa, não nos vamos tornar novamente dependentes, como sucedeu no passado, quando outros não cumpriram promessas e compromissos”.

Assim, depois de passadas as duas próximas temporadas a estrutura de Milton-Keynes pode considerar tomar duas decisões; ou parar, ou ir para outra qualquer decisão. “Com o Valkyrie Le Mans poderia ser uma decisão. A Red Bull ajudou a Aston Martin desenvolver o carro para uma série limitada inspirada no ‘Hipercar’, onde o nosso diretor técnico, Andrian Newey teve um papel decisivo”, avisa Helmut Marko.

Já foi produzida uma versão de corrida do Valkyirie, mesmo antes de produzida a série limitada de carros de estrada. E esse poderá, segundo o Autosport, ser o caminho seguindo pela Red Bull Racing caso não se chegue a um acordo na Fórmula 1 que agrade à estrutura liderada por Christian Horner.

No WEC a Red Bull poderia ser uma estrutura oficial com a Aston Martin na categoria que irá substituir a LMP2 como classe de topo. “Se houver um teto de custos na Fórmula 1 teríamos de cortar no pessoal. Não queremos necessariamente isso. Aí poderíamos considerar tais projetos (Le Mans). Parece que se pode competir no WEC a um custo razoável com base no nosso Valkyrie. Apesar da Red Bull nunca ter competido nas 24 Horas, isso é algo em que temos de pensar”, admite Helmut Marko.