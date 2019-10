Fórmula 1 “Verstappen tinha andamento para ganhar a corrida” diz chefe da Red Bull Por

Segundo o chefe da Red Bull Racing Max Verstappen tinha andamento para vencer o Grande Prémio do México de Fórmula 1.

O holandês fez a ‘pole-position’, apesar de uma penalização o ter obrigado a partir de quarto, e após a largada envolveu-se num desentendimento com os dois pilotos da Mercedes.

Na colisão que se seguiu o Red Bull # 33 atrasou-se devido ao furo que o fez ‘cair’ para as últimas posições, sendo obrigado a uma recuperação. Na paragem antecipada nas boxes montou os pneus mais duros e fez 60 voltas com eles, acabando na sexta posição.

“É frustrante”, diz Christian Horner. Para o chefe da Red Bull Racing “mesmo com a ‘pole’ ele (Verstappen) estava a lutar forte com Lewis, ambos entraram largo na curva 2 e ele teve de fazer uma manobra para evitar o pior. Perdeu muito terreno, mas estava no jogo. Foi mesmo o furo com Bottas que estragou a sua corrida”.

“Pudemos ver o seu andamento, numa altura em que rodava dois segundos mais rápido do que os da frente numa fase inicial da corrida, por isso penso que poderia ter feito uma corrida à sua medida. Penso que tinha o carro para ganhar a corrida hoje”, reitera Horner.

O líder da equipa de Milton-Keynes considera que perder a ‘pole-position’ no México não é tão importante como noutros circuitos: “Penso que mesmo estando na ‘pole’, com a velocidade dos Ferrari teria sido difícil chegar em primeiro à primeira curva. A sensação é de que indo para a corrida da segunda fila não é uma coisa má quando se pode apanhar o ‘cone’ de aspiração. Vimos isso com Daniel (Ricciardo) no ano passado, em que foi de primeiro para terceiro na primeira curva”.

“Foi frustrante perder a ‘pole-position’, mas não era o fim do mundo e tínhamos um carro suficientemente bom para ganhar a corrida. Aquilo que realmente estragou tudo foi o furo”, acrescentou Christian Horner.