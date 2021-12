Artigo patrocinado Recorrer ao crédito para remodelar a sua casa: o que precisa de saber? Por

O telhado que mete água, as paredes que mais se assemelham a uma folha de papel, a cor que já não ora na parede ou a família que cresce e exige uma nova divisão, são algumas das razões que nos podem levar a partir para a remodelação da nossa casa.

As razões para a remodelação da nossa habitação são, como podemos perceber, muitas e variadas, mas a forma de as levar a bom porto só conhece uma: o dinheiro.

Se há quem tenha um pé-de-meia que pode utilizar quando a remodelação da habitação é o tema, a grande maioria das pessoas, contudo, tem de procurar uma forma alternativa de financiamento: o crédito.

Remodelar a casa com Crédito Pessoal

Caso esteja inserido neste segundo grupo e esteja a ponderar recorrer a um crédito para remodelar a sua habitação, há uma série de aspetos a que deve prestar atenção. Entre eles incluem-se:

Definição dos montantes e prazos do empréstimo

Mediante aquilo que quer fazer e o orçamento total que o empreiteiro que lhe der, deve começar a fazer contas ao montante total e prazo de pagamento do crédito pessoal que vai contrair. Lembre-se, a mensalidade aumenta se escolher um período menor de liquidação.

Só depois de definidos estes dois parâmetros e analisadas as taxas de juro, que vamos abordar de seguida, é que deve passar para a procura e comparação de propostas.

Taxas de juro

Como referimos, à definição do montante e prazo de pagamento, a sua análise deve incidir sobre as taxas de juro e/ou comissões que possam estar associadas ao seu pedido de empréstimo. Neste domínio, tome especial atenção à TAEG (Taxa Anual Efetiva Global), taxa que corresponde ao preço que terá de pagar a mais pela utilização do dinheiro que lhe foi emprestado e que quanto menor for melhor para o seu bolso.

Para além da TAEG, convém perceber se com a contratualização do crédito pessoal vêm comissões, taxas adicionais e a compra, obrigatória, de outros produtos financeiros como seguros.

Termos do crédito

Um contrato de crédito pessoal supõe a existência de condições, por isso, preste atenção a todas as informações do contrato, lendo bem as pequenas linhas antes de assinar.

Tome nota de que, ao invés daquilo que acontece com os pedidos de financiamento via crédito habitação, o crédito pessoal para remodelações em casa, não implica que você seja, obrigatoriamente cliente da instituição onde o contratualiza ou tenha a necessidade de abrir uma conta.

Além da simplicidade, como não é necessário que apresente ao banco o projeto de obras (ou seja, o orçamento previsto), o crédito pessoal é rápido e menos burocrático.

Simulação e Comparação

Conferidos os pressupostos que lhe apresentamos anteriormente, estará capacitado para começar a pesquisar o mercado e fazer simulações do empréstimo pessoal oferecido pelos vários bancos e instituições de crédito.

Para além do que já frisamos, a escolha deve recair num crédito pessoal que seja oferecido por bancos/instituições financeiras com uma credibilidade no mercado e junto do Banco de Portugal.

Esse é o caso da proposta de crédito pessoal do UNIBANCO. Ao oferecer um crédito pessoal (com possibilidade de seguro) com adesão 100% digital cujos valores podem oscilar entre os €5.000 e os €75.000 e prazos de pagamento que oscilam entre 24 e 84

meses a taxas de juro competitivas, a proposta UNIBANCO afirma-se como uma das propostas mais interessantes do mercado português, senão vejamos:

Pedido de Crédito Pessoal para remodelar a Casa – caso prático

A casa do Sr. Pinheiro já viu melhores dias, em especial no que à eficiência térmica diz respeito. Como a nossa personagem se cansou de passar frio no inverno e calor no verão, decidiu colocar um isolamento térmico de capoto no exterior da sua casa.

Depois de pedir a opinião e orçamento a diversos empreiteiros, o Sr. Pinheiro percebeu que teria de gastar até 15 mil euros para dar à sua casa o revestimento exterior que tanto necessita, dinheiro que pretende obter através de um crédito pessoal.

Levando em linha de conta as nossas orientações, o Sr. Pinheiro, depois de pesquisar e analisar as diversas propostas de crédito pessoal que se encontram online, optou pela solução do UNIBANCO, uma decisão que foi facilitada pela existência de um simulador de crédito pessoal na página de crédito desta instituição.

Como o nosso personagem pretende pedir 15 mil euros e pagá-los no prazo de 36 meses, o valor de mensalidade que obtém é de 486,45 euros (TAN 9,950% e TAEG 12,9%. MTIC €17.908,55).

Decidido a contratualizar o crédito, o Sr. Pinheiro acaba por concluir o processo pedindo o seu crédito pessoal online, uma vez que, como já referimos, no UNIBANCO todos os pedidos de adesão às suas múltiplas soluções de financiamento podem ser concretizados de forma 100% digital.

Assim, para além de usufruir de um crédito pessoal rápido, o nosso Sr. Pinheiro não terá comissões de abertura, vai poder contar com mensalidades fixas e, como o crédito pessoal UNIBANCO está disponível para clientes de qualquer banco, não vai ter necessidade de mudar de banco