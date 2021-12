Nas Notícias Cardiologistas recomendam escolhas saudáveis para este Natal Por

Cardiologistas alertam para perigos da doença coronária e deixam um conselho: “Este Natal, dê um presente ao seu coração”.

A Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular (APIC) está a alertar a população para a importância de cuidar da saúde do coração, como forma de prevenção da doença coronária ou das suas consequências.

Sob o mote da campanha “Este Natal, dê um presente ao seu coração”, pretende-se relembrar os portugueses de que devem ter cuidado com os habituais excessos durante a época natalícia.

“Sobretudo nesta época festiva, existe uma tendência para serem cometidos alguns excessos alimentares e verifica-se uma redução de alguns hábitos mais saudáveis, contudo é importante que os cuidados regulares com o coração se mantenham”, afirma Eduardo Infante de Oliveira, presidente da APIC.

Cardiologistas recomendam mudanças de estilo de vida

“A época natalícia pode ser um bom pretexto para fazer algumas mudanças no seu estilo de vida, optando por uma alimentação equilibrada, pela prática de exercício físico, mesmo que apenas 10 minutos por dia, e evitando situações de stress e o consumo de álcool e de tabaco”, acrescenta.

A doença coronária caracteriza-se pela acumulação de depósitos de gordura no interior das artérias que fornecem sangue ao coração. Esses depósitos causam um estreitamento ou obstrução das artérias o que provoca uma diminuição dos níveis de oxigénio e nutrientes que chegam às células do músculo cardíaco. As principais doenças coronárias são a angina de peito e o enfarte agudo do miocárdio.

Sobre a APIC

A Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular (APIC), uma entidade sem fins lucrativos, tem por finalidade o estudo, investigação e promoção de atividades científicas no âmbito dos aspetos médicos, cirúrgicos, tecnológicos e organizacionais da Intervenção Cardiovascular.