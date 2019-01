Motores Recordando a Fórmula E em Marraquexe Por

António Félix da Costa chegou a brilhar na segunda prova da quinta temporada da Fórmula E, mas a vitória em Marraquexe acabou por sorrir a Jerôme d’Ambrosio.

O belga soube aproveitar a colisão entre Alexander Sims e António Félix da Costa, que perdeu assim uma boa oportunidade de sair de Marrocos com uma confortável no campeonato de monolugares elétricos sancionado pela FIA:

As incidências da prova disputada no Circuito Mulay Al Hassam no resumo que se segue.