Motores António Félix da Costa aponta ao pódio na Fórmula E em Marraquexe Por

António Félix da Costa regressa este fim de semana ao Campeonato FIA de Fórmula E, depois de um fim de semana bem sucedido no ‘Mundial’ de Resistência em Austin.

Naquela que é a única prova da competição de monolugares elétricos no continente africano, o piloto português da DS Techeetah quer somar mais um bom resultado e voltar a subir ao pódio.

Tal como no Chile e no México, Félix da Costa acredita que nesta quinta ronda da temporada é possível repetir um lugar entre os três primeiros, sendo que a qualificação continua a ser um ‘handicap’ importante que lhe dificulta as corridas, obrigando-o a grandes recuperações.

Mas otimismo é coisa que não falta ao piloto de Cascais, atual terceiro classificado no campeonato: “Estou desejoso de iniciar o fim de semana em Marrocos, numa pista onde sempre me dei bem e de que gosto particularmente. Aliás, no ano passado perdi aqui a vitória devido a um toque no final”.

“Penso que vamos voltar a ter um bom carro em termos de ritmo de corrida e gestão de energia. Agora em qualificação temos trabalhado para darmos um salto. Por ser agora terceiro no campeonato estou integrado no grupo 1 de qualificação, onde normalmente a pista se encontra mais lenta”, observa também António Félix da Costa.

Mesmo com todos os condicionalismos o titular do DS Techeetah # 13 mostra-se determinado: “De qualquer forma encaro o fim de semana com otimismo e mita volta de lutar por um pódio e, sobretudo, trazer para casa bons pontos para o campeonato”.

Recorde-se que em termos de classificação Félix da Costa possui 39 pontos e está a oito de Mitch Evans, atual líder da tabela.

O circuito de Marraquexe conta com 2,97km de perímetro e é composto por um total de doze curvas, desenvolvendo-se ao longo da velha muralha de Marraquexe, a poucos minutos da medina.