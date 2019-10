Receitas fiscais sobem em 2018 na UE e zona euro, Portugal abaixo da média

As receitas fiscais em aumentaram, em 2018, para os 41,7 por cento do PIB na zona euro e os 40,3 por cento na União Europeia (UE), com Portugal abaixo da média com 37,2 por cento, segundo o Eurostat.

De acordo com dados hoje divulgados pelo gabinete de estatísticas europeu, a soma dos impostos e contribuições sociais em percentagem do produto interno bruto (PIB) aumentou dos 41,5 por cento em 2017 para os 41,7 por cento em 2018 na zona euro.

Na UE, as receitas fiscais subiram, no ano passado, para os 40,3 por cento face aos 40,2 por cento do PIB em 2017.

A França (48,4 por cento), Bélgica (47,2 por cento), Dinamarca (45,9 por cento), Suécia (44,4 por cento), Áustria (42,8 por cento), Finlândia (47,2 por cento) e Itália (42,0 por cento) são os países que, no ano passado, apresentaram o maior peso de receitas fiscais em função do PIB.

No extremo oposto da escala estão a Irlanda (23,0 por cento), a Roménia (27,1 por cento), a Bulgária (29,9 por cento), a Lituânia (30,5 por cento) e a Letónia (31,4 por cento), com os menores rácios.

Em Portugal, as receitas fiscais chegaram aos 37,2 por cento do PIB em 2018 face aos 36,5 por cento registados no ano anterior.