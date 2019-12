Motores Rebellion na ‘pole’ para as 8 Horas do Bahrain e Albuquerque na ‘pole’ dos LMP2 Por

Bruno Senna e Norman Nato deram à Rebellion Racing a ‘pole-position’ para as 8 Horas do Bahrain, prova pontuável para o Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) que amanhã se disputa no Circuito de Sakhir.

A dupla do Rebellion R13 # 1 realizou uma marca média de duas voltas ao traçado barani em 1m42,396s, batendo por 0,144s o Ginetta G60 LT P1 # 5 de Charlie Robertson e Ben Hanley.

O melhor dos Toyota TS050 Hybrid foi o # 8 de Brendon Hartley e Kazuki Nakajima, que ficaram a 0,518s da marca conseguida por Senna e Nato no Rebellion. Vão dividir a segunda linha do ‘grid’ para a corrida de sábado com o Toyota # 7, de Mike Conway e Kamui Kobayashi, que se quedou a mais de oito décimas da ‘pole’.

Mas a boa notícia foi mesmo o facto de Filipe Albuquerque largar na frente da categoria LMP2, depois dos seus companheiros de equipa, Phil Hanson e Paul di Resta, terem colocado o Oreca 07 # 22 da United Autosports na ‘pole-position’ da categoria, com uma volta média de 1m45,357s, batendo o Oreca # 37 da Jackie Chan DC Racing confiado a Will Stevens e Gabriel Aubry.

O Auris 01 # 26 da G-Drive, de Jean-Eric Vergne e Job Van Uitert, arranca do terceiro lugar dos LMP2, dividindo a segunda linha da categoria com o Oreca 07 # 38 de António Félix da Costa, Roberto Gonzalez e Anthony Davidson, que ficaram a oito décimas do melhor registo da classe.

Já nos GTE Pro a primazia foi para os dois Porsche, com o 911 RSR # 91 de Gianmaria Brunii e Richard Lietz na frente do 911 RSR # 92 de Michael Christensen e Kevin Estre. Seis centésimas ficaram a separar os dois carros de Weissach, com os Ferrari 488 GTE da AF Corse a largarem das posições imediatas, com o de James Calado e Alessandro Pierguidi na frente do de Davide Rigon e Miguel Molina.

Resultado da qualificação

1º Senna/Menezes/Nato (Rebellion) 1m42,396s

2º Robertson/Hanley/King (Ginetta) 1m42,688s

3º Buemi/Nakahjima/Harlet (Toyota) 1m42,986s

4º Conway/Kobayashi/Lopez (Toyota) 1m43,446s

5º Simpson/Dyson/Smith (Ginetta) 1m43,609s

6º Hanson/Albuquerque/Di Resta (Oreca) 1m44,869s

7º Tung/Aubry/Stevens (Oreca) 1m45,079s

8º Rusinov/Van Uitert/Vergne (Aurus) 1m45,738s

9º Gonzalez/Félix da Costa/Davidson (Oreca) 1m46,091s

10º Lapierre/Borga/Coigny (Oreca) 1m46,713s