Motores Rebellion garante a sua primeira ‘pole-position’ no ‘Mundial’ de Resistência Por

Depois de nos treinos de sexta-feira a Ginetta ter batido a Toyota, foi a vez de hoje a Rebellion ser a mais rápida na qualificação das 4 Horas de Xangai, prova pontuável para o Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), que amanhã se disputa no circuito chinês.

Gustavo Menezes e Bruno Senna conseguiram uma média de duas voltas em 1m45,892s aos comandos do Rebellion R13 # 1, batendo por 1,200s Mike Simpson e Charlie Robertson, no Ginetta G60 LT-P1 # 6.

O sistema de equilíbrio aplicado aos Toyota TS050 Hybrid, tornando-os mais lentos por volta nesta prova permitiu também que Ben Hanley e Egor Orudzhev colocassem o segundo Ginetta na terceira posição da grelha de partida para a corrida de domingo, ao gastarem mais 1,217s do que os mais rápidos.

Mike Conway e Kamui Kobayashi, no Toyota # 7, foram os melhores da marca japonesa, conseguindo a quarta marca mas a 1,343s da ‘pole’ conseguida por Menezes e Senna, enquanto Brendon Hartley e Kazuki Nakajima, no Toyota # 8, vão largar para a corrida do quinto lugar do ‘grid’.

Já em LMP2 Nicolas Lapierre e Antonin Borga confirmaram a ligeira supremacia do Oreca # 42 da Cool Racing, garantindo o melhor tempo com uma volta em 1m48,649s, superando por pouco mais de uma décima Gabriel Aubry e Will Stevens o Oreca # 37 da Jackie DC Racing.

Filipe Albuquerque e Anthony Davison no Oreca # 22 da United Autosports tiveram de contentar-se com o terceiro registo, a sete décimas de Lapierre e Borga, enquanto António Félix da Costa vai largar da quinta posição da categoria com o Oreca # 38 da JOTA Sports que divide com Anthony Davidson e Roberto Gonzalez.

Em GTE Pro a Porsche conseguiu pela primeira vez a ‘pole-position’ em Xangai, graças a uma volta média de 1m59,579s do duo Kevin Estre e Michael Christensen no 911 # 92, superando em 0,018s Marco Sorensen e Nicki Thiim no Aston Martin Vantage # 95, enquanto da terceira posição vai largar o Aston Martin # 97 de Alex Lynn e Maxime Martin, 0,028s mais lentos que os autores da ‘pole’.

Resultado da qualificação

1º Senna/Menezes (Rebellion) 1m45,892s

2º Robertson/Simpson (Ginetta) 1m47,092s

3º Hanley/Orudzhev (Ginetta) 1m47,102s

4º Conway/Kobayashi (Toyota) 1m47,235s

5º Nakajima/Hanley (Toyota) 1m48,180s

6º Lapierre/Borga (Oreca) 1m48,649s

7º Aubry/Stevens (Oreca) 1m48,775s

8º Albuquerque/Di Resta (Oreca) 1m48,972s

9º Yamashita/Fjordbach (Oreca) 1m49,245s

10º Félix da Costa/Davidson (Oreca) 1m49,739s