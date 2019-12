Real Madrid empata em Valência e falha ataque à liderança isolada

O Real Madrid empatou hoje 1-1 nos descontos em casa do Valência, para a 17.ª jornada, e falhou o assalto à liderança isolada da Liga espanhola de futebol, após o empate do FC Barcelona com a Real Sociedad.

A equipa ‘merengue’ não teve vida fácil no estádio Mestalla e só conseguiu chegar ao empate no período de descontos, pelo francês Karim Benzema, aos 90+5 minutos, depois de o Valência ter marcado por Carlos Soler, aos 78.

FC Barcelona e Real Madrid, que se defrontam na quarta-feira para acertar calendário, seguem nas primeira e segunda posições, respetivamente, com 35 pontos.

O Sevilha, com o português Daniel Carriço a titular, perdeu em casa com o Villarreal, por 2-1, o que o deixa no terceiro lugar, mas agora a quatro pontos de FC Barcelona e Real Madrid e com o Getafe, na quarta posição, a um ponto.

O central Albiol colocou o Villarreal em vantagem aos 13 minutos, a equipa orientada por Julen Lopetegui empatou com um grande golo de Munir, aos 61, mas o camaronês Toko Ekambi, aos 74, desfez o empate num lance em que o Sevilha ‘congelou’.

O Getafe, do português Antunes, venceu em casa por 2-0 o Valladolid, com golos de Marc Cucurella, aos 36 minutos, e Ángel, aos 82, e recuperou o quarto lugar entregue provisoriamente desde sábado ao Atlético de Madrid, de João Félix.

Antunes começou o jogo no banco, mas foi chamado pelo treinador José Bordalás, aos 85 minutos, para render Marc Cucurella, e ainda participou no terceiro triunfo consecutivo do Getafe na competição, de um total de cinco em todas as provas.

O Getafe segue na quarta posição, com 30 pontos, com mais um do que o Atlético de Madrid e dois do que a Real Sociedad.

Na luta pela fuga aos lugares de despromoção, Celta de Vigo e Maiorca empataram a 2-2, numa partida em que os galegos estiveram por duas vezes em vantagem.

Rafinha, aos 20 minutos, colocou o Celta em vantagem, Salva Sevilla empatou a 1-1, aos 33 na conversão de uma grande penalidade, também de penalti, aos 50, Iago Aspas fez o 2-1, mas o bósnio Ante Budimir, aos 83, selou para o Maiorca o empate a 2-2.

O Maiorca, que é a primeira equipa acima da linha de despromoção, e o Celta de Vigo seguem separados por um ponto no 17.º e 18.º lugares, respetivamente com 15 e 14 pontos. Leganes e Espanyol ocupam os lugares seguintes, com 10 pontos.

O Espanyol empatou em casa 2-2 com o Betis, numa partida em que deu a volta a uma desvantagem que chegou cedo por um ex-jogador do clube, Borja Iglesias, aos quatro minutos, com golos de Darder, aos 19, e do colombiano Bernardo Espinosa, aos 41.

O empate surgiu por Marc Bartra, aos 67 minutos, e Cristian Tello, ex-jogador do FC Porto, que entrou aos 65 minutos, ainda desperdiçou a hipóteses de colocar o Betis em vantagem, aos 89, num lance em que teve mérito o guarda-redes Diego Lopez.

O Betis caiu uma posição para 12.º lugar, com 23 pontos, por troca com o Levante, embora em igualdade pontual, enquanto o Espanyol manteve a condição de lanterna-vermelha, agora com 10.