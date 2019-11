Motores Rapidez alemã nos treinos da Iberian Historic Endurance em Portimão Por

Os alemães Nolte e Funke brilharam mais nos treinos cronometrados para a prova de amanhã da Iberian Historic Endurance que integra o programa do Algarve Classics.

Quase meia centena de carros animam esta competição, com Bastos Rezende e Miguel Pais do Amaral a serem os melhores portugueses, partindo de quartos para o confronto de sábado na pista de Portimão.

No Autódromo Internacional do Algarve Nolte e Funke fizeram valer os argumentos do seu impressionante Ford GT40, logrando a ‘pole-position’ para esta prrova do Iberian Historic Endurance, partindo assim como líderes da categoria H-GTP % Sports Cars.

Da segunda posição vai partir Richard McAlpine num McLaren M1B, diante de Hartogs e Nuthall, num segundo Ford GT40, que dividem a segunda fila da grelha com Rezende e Pais do Amaral no Porsche 911 3.0 RS, os melhores da categoria H-1976. Logo atrás surgem Sautter e Newall com um Jaguar E Type, primeiros da H-1965, e Andrew Haddon, em Lotus Elan S1.

Em relação aos portugueses em prova, os segundos melhores são Carlos Brízido/Pina Cardoso em Porsche 911 3.0 RS, que saem da nona posição da grelha, em terceiros da categoria H-1976, com os espanhóis Carlos Zorilla/Moreno em carro idêntico á sua frente a roubarem não só uma posição na partida, como a posição da categoria. Martinez e Fuster, também num Porsche 911 3.0 RS fecham o top ten desta fantástica grelha.

O 11º posto da grelha será ocupado pelo bem preparado Ford Escort RS 1600 da dupla portuguesa Ferreira/Carvalho, que são os primeiros da categoria H-1971. O Lotus Elan dos portugueses Alexandre Guimarães e Manuel Melo são os segundos na grelha da mesma categoria e ocupam a 14ª posição, enquanto o espanhol Antonio Gutierrez é o terceiro da H-1971 e vai sair da 16ª posição, com o Marcos 1800 GTS de Tice/Conoley á sua frente, que são os terceiros da categoria H-1965.

Nos Gentleman Drivers, o líder da categoria vai sair do 31º lugar da grelha, com a dupla britânica a impressionar pelo seu andamento no Mini Cooper S. Atrás de si sai uma das relíquias da grelha e um estreante nas competições do Iberian Historic Endurance, com o dinamarquês Thorkild Stamp aos comandos de um raro Porsche 904/6.