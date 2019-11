Motores Ricardo Pereira e Filipe Martins brilham no Group 1 no Algarve Por

As provas do Group 1 Portugal integradas no Algarve Classic Festival foram animadas, sendo que no confronto de sábado foi Ricardo Pereira quem venceu e no domingo foi Filipe Martins quem mais se destacou.

No Autódromo Internacional do Algarve a competição nacional partilhou a pista com os britânicos do U2TC e dos HTCC.

Um dos aspetos diferentes deste evento no traçado de Portimão foram os 40 minutos de duração da corrida, sendo que João Diogo Lopes, que saía de segundo entre os pilotos da competição nacional, logrou ultrapassar Ricardo Pereira, que tal como ele alinhou aos comandos de um Ford Escort RS 2000.

Com a paragem de um Mini em plena pista o ‘safety-car’ teve de neutralizar a prova, numa altura em que se atrasaram Mayer Gaspar e Paulo Vieira, com problemas nos seu Volkswagen Golf e com o seu Escort RS2000.

No reatar da corrida Ricardo Pereira ganhou a liderança a João Diogo Lopes, mas uma nova situação de bandeiras amarelas fez nova pausa na prova – desta vez apenas por uma volta. Altura das paragens obrigatórias nas boxes. Um facto que colocou o Jaguar XJS V12 de André Castro Pinheiro na liderança.

Mas a prova viria a sorrir a Ricardo Pereira, que se impôs nos H81-2000, com Diogo Lopes a ser segundo diante de Castro Pinheiro, que foi primeiro da categoria H81-Max, sendo Paulo Vieira terceiro dos H81-2000.

Nos H81-Max os segundos foram Nunes e Dal Maso, em Porsche 924 Turbo, e os terceiros os irmãos Fresco, em Ford Capri, enquanto nos H81-1600 a vitória a ir para Rafael Cerveira Pinto e Luís Pedro Liberal, em Volkswagen Golf GTi. Francisco Cardoso impôs-se na categoria 1052 com o seu pequeno Peugeot 104 ZS.

Já no domingo Filipe Martins impôs o seu Ford Escort, numa prova para a qual o Escort # 501 tinha Carlos Dias Pedro ao volante, em lugar de Ricardo Pereira, arrancando na melhor posição entre os portugueses.

A partida deu-se sem problemas, mas a chuva que caiu na segunda volta apanhou alguns pilotos desprevenidos. Mayer Gaspar foi o que melhor reagiu e isso permitiu colocar o seu Golf GTi no comando da H81-1600.

No começo das paragens nas boxes, a dez minutos no fim, Mayer Gaspar atacou a liderança, que Filipe Martins perdeu, sendo que Carlos Dias Pedro estava no terceiro posto, depois de André Castro Pinheiro se atrasar, em favor do Golf GTi de Cerveira Pinho e Pedro Liberal.

Mas Filipe Martins estava determinado a recuperar o primeiro posto e encetou uma perseguição ao Volkswagen Golf do líder, acabando por alcançá-lo e ultrapassá-lo. Depois nunca mais largou o comando da corrida, vencendo a categoria H81-2000. Mayer Gaspar teve de contentar-se com o segundo posto.

André Castro Pinheiro conseguiu recompor-se e levar o seu Jaguar XJS V12 à terceira posição, vencendo novamente a H81-Max, deixando para trás Carlos Dias Pedro, que foi segundo nos H81-2000, onde o terceiro foi Paulo Vieira, depois de uma recuperação.

Cerveira Pinto e Pedro Liberal foram sextos entre os portugueses e segundos na H81-1600, com os irmãos Matos a completarem o pódio desta categoria.

Segundos na H81-Max Nunes e Dal Maso levaram o seu Porsche 924 Turbo nas melhores condições, diante do Ford Capri dos irmãos Fresco, enquanto na Production Cup Francisco Freiras foi o melhor no seu Datsun 1200.

Já no Troféu Mini Guilherme Dal Maso voltou a vencer, mas com muita luta por parte de Alexandre Leal.