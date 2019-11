Motores Festa da endurance histórica com os 250 Km do Estoril Por

Depois de ter visitado o Autódromo Internacional do Algarve o Iberian Historic Endurance está de regresso no próximo fim de semana com a realização dos 250 Km do Estoril.

A competição de resistência promete animar o circuito do concelho de Cascais, num formato algo diverso daquele que se viu em Portimão, pois se os carros são em tudo idênticos haverá uma partida ‘à Le Mans’, bem como reabastecimentos e outras surpresas.

No próximo sábado cerca de 40 bólides de outros tempos e quase uma centena de pilotos vão lançar-se nesta que será a ‘festa’ de encerramento do Iberian Historic Endurance, na qual se destacará a presença de dois Porsche 904/6 e de dois Jaguar E-Type, que diversificam e valorizam mais a ‘grelha’.

Será uma oportunidade fantástica para rever com nostalgia as corridas em La Sarthe da década de 1960 e numa altura em que nas telas de cinema está em exibição o evocativo filme ‘Le Mans’66: o Duelo’.

Mais uma vez os Porsche 911 estarão a maioria, sendo que na Gentleman Driver Spirit destaca a presença de um Ford Cortina Lotus, e também de um Ginetta G4 dinamarquês os Ford Anglia, o MG B Roadster ou o Matra Bonnet, que tentam garantir um importante troféu em disputa; o BRM Index Performance.

A categoria H65 recebe a participação de um Lotus Elan 26R, de um Marcos 1800 GT e dois elegantes Jaguar E-Type, enquanto na disputada H71 sobressaem carros como o Ford Escort TC, Lotus Elan, BMW 1600 Ti ou Alfa Romeo GTAm.

Na categoria H76 regista a presença de quase uma dezena de Porsche 911 3.0 RS, mas onde se poderá ver o Saab Sonett III ou os Ford Escort R2000, ainda que os olhares possam estar focados nos valiosos e raros Porsche 904/6 da categoria H-GTP, onde volta a marcar presença um Merlyn MK4, mas onde também vão alinhar um Elva MK7 ou um Lotus Seven S2.

Para o organizador do evento, Diogo Ferrão, “os 250 Km do Estoril são um marco indissociável do Iberian Historic Endurance, quer seja pela especificidade da partida ao estilo Le Mans, quer pelo facto de se tratar da prova de encerramento da temporada”.

“O Autódromo do Estoril é como uma segunda casa para nós, e por isso é com enorme prazer que regressamos sempre aqui nesta fase final para encerrar o ano, e onde contamos sempre com inúmeras equipas do resto da Europa. Os inúmeros carros fantásticos resultam da nossa meteorologia face ao resto da Europa, que nos permite competir em Portugal em pleno mês de novembro”, destaca ainda o ‘homem-forte’ da Race Ready.