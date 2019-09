Rangel elogia arranque da pré-campanha do PSD e diz-se “esperançado” nos resultados

O eurodeputado do PSD Paulo Rangel elogiou hoje o arranque da pré-campanha do partido e do seu líder, Rui Rio, manifestando-se “esperançado” de que os sociais-democratas possam inverter as tendências negativas apontadas pelas sondagens.

Num almoço no International Club of Portugal, em Lisboa, sobre “A Europa e os novos equilíbrios globais”, em que estiveram presentes, entre outros, o ex-líder do PSD Marques Mendes, o atual ‘vice’ Morais Sarmento ou o vice-presidente da Câmara de Cascais Miguel Pinto Luz, Paulo Rangel começou por dizer que há muitos interessados nas questões europeias.

Questionado se a participação de muitos ‘notáveis’ do partido significa que é uma voz importante no PSD, o antigo líder parlamentar admitiu ser “um militante empenhado”.

“Com certeza que sou uma voz do PSD, sou militante empenhado, fui cabeça de lista às europeias, é natural que se venho falar de assuntos europeus isso desperte o interesse, alguns vêm por amizade, outros por interesse”, disse.

Desafiado a responder se a sua pode ser uma voz no futuro do PSD, respondeu: “Sou uma voz do passado, do presidente e do futuro, como todas”.

A propósito da primeira participação do líder do PSD, Rui Rio, em debates, quinta-feira à noite, na SIC, Rangel fez uma apreciação muito positiva do arranque da pré-campanha social-democrata.

“O PSD, em particular o seu líder, neste início de pré-campanha tem estado muito, muito bem, tem veiculado muito bem as posições do PSD e mostrado que o PSD é a única e verdadeira alternativa ao PS e isso também ficou claro ontem [no debate com a líder do CDS-PP]”, afirmou.

Rangel conta juntar-se à campanha em vários momentos, quer à volta nacional quer à de estruturas locais, e manifestou-se confiante de que o PSD possa inverter a tendência negativa apontada pelas várias sondagens.

“Para além de que sondagens são sondagens, exprimem tendências, estou muito esperançado com este arranque que possamos reverter esta situação, é o nosso desígnio e tudo farei para isso”, assegurou.