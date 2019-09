Fórmula 1 Charles Leclerc domina primeiro dia de treinos em Monza Por

Charles Leclerc foi o homem mais rápido do primeiro dia de treinos do Grande Prémio de Itália de Fórmula 1, dominando as duas sessões de hoje, a primeira das quais à chuva.

O monegasco da Ferrari conseguiu naturalmente baixar o seu tempo, em quase sete segundos, mas sobretudo batendo Lewis Hamilton por 68 milésimas na sessão da tarde.

Uma volta em 1m20,978s deu a Leclerc a primazia na pista de Monza, onde a supremacia da Ferrari foi contrariada por uma reação da Mercedes, pois Hamilton foi melhor do que Sebastian Vettel, ainda que o alemão tenha sido uma décima mais veloz do que Valtteri Bottas, mas a duas do seu companheiro de equipa.

O finlandês da Mercedes foi melhor do que os dois homens da Red Bull, Max Verstappen e Alxander Albon, dando a ideia que a equipa campeã do Mundo fez outro tipo de trabalho que não para a qualificação no treino matinal, quando os pilotos da Mclaren secundaram Lecerc.

Não foram os pilotos dos monolugares laranja a chamarem as atenções entre os ‘outros’ na sessão da tarde mas sim o ‘despromovido’ Pierre Gasly, no melhor dos Toro Rosso, e Romain Grosjean no melhor dos Haas, sendo que Daniil Kvyat mostrou que os monolugares de Faenza estão bem acertados para o piso seco ao conseguir um lugar entre os dez mais rápidos, logo atrás de Daniel Ricciardo, no melhor dos Renault.

Apesar de só ter chovido de manhã – e as saídas e percalços terem sucedido então –, a pista italiana apresentou algumas zonas húmidas da parte da tarde, numa sessão que foi brevemente interrompida por gravilha das escapatórias no asfalto.

Fica a ideia de quem pode ser rápido na qualificação de amanhã, mas não se pode desde já que este escalonamento desta sexta-feira seja o mesmo nas decisivas três sessões de sábado.