Motores Rali da Lituânia adiado Por

O Rali da Lituânia é a mais recente ‘vítima’ do Campeonato da Europa (ERC) da especialidade devido à situação pandemia de coronavírus que se vive por todo o continente.

Com esta mudança o ERC nunca começará antes do último fim de semana de junho na Polónia, depois do anúncio dos adiamentos do Ralu Liepeja, conhecido também como Rali da Letónia, que não se se disputará como previsto entre os dias 29 e 31 mas numa data a determinar.

Este anúncio foi feito depois de negociações entre o promotor local (RA Events), o Eurosport Events e a Federação Internacional do Automóvel, sendo que o comunicado das autoridades sublinha que a decisão foi tomada tendo em conta “a família do ERC e as pessoas tocadas pelas mortes resultantes do Covid-19”.

Também tem em conta “um bom número de empregos que foram perdidos e situações muito desconfortáveis que se colocam presentemente às populações”, para além de ser “também importante seguir as regras” sanitárias “e ficar em casa em segurança”.